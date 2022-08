Milazzo, 5 milioni per intervenire sul territorio: ecco dove

In arrivo 5 milioni di euro per il comune di Milazzo, che ha chiesto il finanziamento per intervenire su tre diverse zone del territorio. Ecco di quali si tratta

MILAZZO – Ammontano a 5 milioni di euro, le somme stanziate in favore del comune di Milazzo dal Ministero dell’Interno. Un finanziamento particolarmente “corposo” che permetterà di intervenire su tre diverse aree del territorio.

Nello specifico, 2 milioni e 200mila euro saranno destinati al restauro di Villa Vaccarino. L’immobile, già in passato oggetto di interventi di valorizzazione, sarà oggetto di interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli impianti.

Saranno utilizzati per intervenire sull’asse viario di Milazzo, invece, ben 2 milioni di euro. L’amministrazione anticipa interventi di messa in sicurezza e manutenzione per i quali le forze politiche hanno più volte sollecitato azioni risolutive.

Infine, 800mila euro verranno impiegati per il recupero e il restauro dell’immobile di Piazza della Repubblica per il quale erano già stati anticipati interventi volti alla sua valorizzazione, con particolare riferimento alla posizione e alla strategica funzione turistica dell’edificio.

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che dichiara: «Ancora una volta la progettualità paga. In questi 20 mesi siamo riusciti ad ottenere finanziamenti per oltre 50 milioni di euro, grazie ad un intenso lavoro degli uffici del Settore tecnico che hanno portato a compimento quella progettualità che l’amministrazione ha richiesto. Non ci fermiamo perché ci sono altre opportunità che intendiamo cogliere per dare corso ad interventi su altri beni importanti, funzionali a quel percorso di crescita che ci siamo posti con il progetto di rigenerazione urbana».

