A Milazzo 5 nuovi vigili urbani. Al via lo scorrimento delle graduatorie

Deliberata l’assunzione di 5 nuovi vigili urbani a Milazzo, con contratto a tempo indeterminato. In totale saranno 15 gli agenti operativi nel mamertino

MILAZZO – La città del Capo si prepara a rimpolpare il corpo della polizia municipale, grazie all’assunzione di 5 nuovi vigili urbani a tempo pieno e indeterminato. Già approvata la delibera, su proposta dell’assessore Francesco Coppolino, con la quale si da mandato al Comandante della Polizia Municipale per avviare tutte le procedure necessarie.

Nello specifico, sottolinea Palazzo dell’Aquila, i 5 nuovi vigli urbani saranno assunti tramite lo scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale il 28 gennaio 2022 portando ad un totale di 15 agenti di polizia municipale operativi sul territorio milazzese.

L’assessore Coppolino, nel commentare l’iniziativa, ha dichiarato: «Implementare ulteriormente il comando di polizia municipale è importante, visto che era evidente la carenza di organico determinata dai vari pensionamenti. Con queste nuove assunzioni sono certo che il Comando potrà svolgere ancora meglio le proprie funzioni istituzionali sul territorio, sia per quel che concerne la sicurezza sia per il decoro urbano. Sono certo -ha concluso- che la presenza del vigile in strada anche sotto il profilo preventivo rappresenterà un deterrente importante nei confronti di chi si sente legittimato a poter fare di tutto, sia per quanto riguarda la sosta, sia anche alla guida della propria autovettura».