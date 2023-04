A Milazzo il 72,80% di rifiuto differenziato. Midili: “C’è ancora da fare”

Il Comune di Milazzo ha visto incrementare le percentuali di rifiuto differenziato, nel mese di marzo. Ma Midili punta a nuovi obiettivi

MILAZZO – Un trend positivo, per la città del Capo che registra un incremento del rifiuto differenziato per il mese di marzo pari al 72,80%. Un risultato, spiega il Comune di Milazzo, che ha permesso un risparmio di circa 3 milioni di euro. Adesso si punta ad una diminuzione delle bollette, prevedendo un risparmio del 43%.

Nel mese di marzo, nello specifico, sono stati conferiti 74.380 Kg di carta e cartone, 105.940 kg di plastica, 79.000 kg di vetro, 399.640 kg di umido, 15.020 kg di ingombrante e 319.020 kg di rifiuto indifferenziato.

Midili contro gli “zozzoni”

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha commentato questo risultato annunciando di voler ottenere risultati migliori ad iniziare dalla rimozione dei contenitori per i condomini, che vengono lasciati in strada. Proseguirà, inoltre, la lotta contro l’abbandono di rifiuti tramite l’utilizzo delle foto-trappole.

«C’è ancora tanto da fare per non vanificare i risultati sin qui ottenuti -dichiara il sindaco- anche perché ci sono tante persone che non accettano di fare la differenziata e sono pronti a trasformarsi in “zozzoni” gettando i sacchetti ovunque. Ma con le fototrappole sarà difficile ormai sfuggire ai controlli».

