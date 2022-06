A Milazzo spiaggia accessibile: arrivano le nuove passerelle

La spiaggia sempre più accessibile per tutti, a Milazzo, dove si sta intervenendo proprio in questi giorni per l'apposizione di nuove passerelle

MILAZZO – Le spiagge di Milazzo sempre più accessibile. Dopo l’avvio dell’apposizione delle nuove docce, dotate di scivolo per consentire anche alle persone con difficoltà motorie di usufruirne, arrivano adesso le nuove passerelle in legno.

L’annuncio era giunto lo scorso maggio, da parte dell’amministrazione, che aveva previsto l’apposizione di numerose passerelle in funzione di una maggiore accessibilità degli spazi della spiaggia.

Le prime passerelle sono state già posizionate nella zona di spiaggia dell’area di Bastione, adesso si proseguirà sino alla zona del Tono. Un intervento rilevante, ha sottolineato il sindaco Pippo Midili, che risponde alle tante richieste giunte al comune.

«L’installazione delle passerelle –ha spiegato Midili– rappresenta la risposta concreta che l’amministrazione comunale ha voluto offrire alle tante richieste pervenute da cittadini, specialmente anziani, al fine di rendere più agevole l’accesso a mare. Una iniziativa di valore sociale che qualifica ulteriormente l’offerta di servizi da parte del comune per migliorare l’accessibilità sulle nostre spiagge nel periodo estivo».

