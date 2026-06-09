Milazzo. Aggredisce la convivente, 37enne arrestato

La donna non ha voluto denunciare ma la gravità del quadro indiziario ha consentito di procedere d'ufficio

I carabinieri di Milazzo hanno arrestato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia”.

L’arresto è stato operato dai militari della Sezione Radiomobile, intervenuti d’urgenza in una casa del centro di Milazzo a seguito di una segnalazione per una violenta lite in famiglia.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno identificato un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcol, avrebbe aggredito la convivente, una donna di 39 anni, la quale, nel timore di subire ulteriori violenze, si era barricata in bagno.

Dopo aver ricevuto il soccorso del personale del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’evento, la vittima, nonostante una vistosa lesione al volto, ha rifiutato il trasporto in ospedale e manifestato la volontà di non sporgere formale querela.

Ma la gravità del quadro indiziario raccolto dai militari dell’Arma ha consentito di procedere d’ufficio all’arresto del 37enne che, al termine delle formalità di rito, è stato portato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di decisione del giudice.