Milazzo, al Trifiletti il concerto gospel di beneficenza “Tante voci un cuore”

MILAZZO – Si chiama “Tante voci un cuore” il concerto gospel di beneficenza, promosso da Fondazione Mediolanum, rappresentata da Giuseppa Scichilone, e dal Kiwanis Club Milazzo – Città del Capo, presieduto da Francesco Sciacca, che andrà in scena domenica 7 dicembre alle 18 al Teatro Trifiletti, a Milazzo. Una serata all’insegna della musica e della solidarietà con l’obiettivo di sostenere la comunità locale. Non a caso il Comune di Milazzo e il sindaco Midili hanno concesso il patrocinio.

Il concerto non rappresenta soltanto un appuntamento culturale di rilievo, ma un intervento solidale dal grande impatto. L’intero ricavato della vendita dei biglietti verrà devoluto per l’allestimento di due nuove camere ospedaliere nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo. Un investimento destinato a migliorare il comfort e la qualità dell’assistenza offerta ai piccoli pazienti. A rafforzare ulteriormente il valore dell’iniziativa è l’impegno della Fondazione Mediolanum, che si è resa disponibile a raddoppiare l’importo raccolto, moltiplicando così l’efficacia del progetto e trasformando la solidarietà in un intervento concreto e duraturo.

La collaborazione tra Fondazione Mediolanum e Kiwanis Club Milazzo racconta una comunità capace di unirsi per un obiettivo comune. Un lavoro portato avanti con dedizione da Scichilone e Sciacca, che non si limita all’organizzazione, ma diventa testimonianza di un impegno umano e civile che guarda al bene collettivo. Il Teatro Trifiletti si prepara dunque a diventare il cuore pulsante di una Milazzo solidale. Il Gospel Project, con un repertorio carico di energia, spiritualità e coinvolgimento, regalerà al pubblico un’esibizione emozionante. A presentare la serata sarà Sonia Andaloro.