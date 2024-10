Milazzo. Al via i lavori per i nuovi asili nido di Grazia e San Pietro

Appaltati i lavori per la riqualificazione dell’asilo di San Pietro e la realizzazione di una seconda struttura a Grazia, nel Comune di Milazzo

MILAZZO – Al via gli interventi per la realizzazione di due nuovi asili nido, nel Comune di Milazzo. Appaltati i lavori per la ricostruzione dell’asilo nido che sorgerà presso l’ex scuola di Grazia e per la riqualificazione del plesso di via Policastrelli a San Pietro.

I lavori presso l’ex scuola di Grazia, che sarà demolita e ricostruita per diventare un asilo nido, sono stati affidati alla Project srl di Brolo con un ribasso del 3,3 per cento e un totale di 821 mila euro. Si occuperà del plesso di San Pietro, invece, la L.S.V. Costruzioni srl di Maletto (Ct) che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 4,7 per cento per l’importo di 449 mila euro.

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che parla di 120 posti presso i nuovi asili nido: «Grazie al finanziamento del Pnrr del Ministero dell’Istruzione e del merito relativo al “Piano nazionale per gli asili nido” di 1 milione e 440.000 euro, l’attuale struttura educativa di Santo Pietro vedrà quasi raddoppiare gli attuali 38 posti arrivando ad una disponibilità di 60, mentre si procederà a realizzare un altro asilo nido ecosostenibile in contrada Grazia che potrà ospitare altri 30 bambini».