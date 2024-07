Milazzo, Botteghelle senz’acqua. Il Comune attiva le autobotti

Due giorni senza acqua, per gli abitanti della zona di Botteghelle a Milazzo. Il Comune è intervenuto con delle autobotti, ecco cos’è successo

MILAZZO – Sono rimasti senza acqua per due giorni, gli abitanti della zona di Botteghelle a Milazzo. Il quartiere non è collegato alla rete idrica cittadina, bensì ad un rete esterna al Comune il quale è tuttavia intervenuto rifornendo le abitazioni con delle autobotti.

L’intervento è stato eseguito grazie al lavoro del Centro Operativo Comunale, attivato per far fronte all’emergenza idrica della zona, ed ha coinvolto anche i vigili urbani. Adesso si pensa a soluzioni definitive, che scongiurino il ripetersi di questi disagi per gli abitanti di Botteghelle.

«Si è proceduto a riempire cisterne e serbatoi al fine di riportare la situazione alla normalità anche se è evidente che la questione idrica in questo momento è la priorità dell’Amministrazione in quanto l’obiettivo è evitare o comunque limitare al massimo i disagi in giornate di caldo asfissiante» ha dichiarato il sindaco Pippo Midili, che ha aggiunto: «Abbiamo già redatto e reso esecutivi cinque importanti progetti di adeguamento e miglioramento della rete idrica cittadina. Già inviati al Presidente della Regione in attesa di finanziamento».