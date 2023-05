Milazzo. Buche e rifiuti in via Acqueviole, la denuncia di Maisano

La strada, sottolinea il consigliere di Milazzo, funge da importante arteria per raggiungere l’ospedale mamertino

MILAZZO – Interventi urgenti di messa in sicurezza per via Acqueviole, a Milazzo. È quanto chiede il consigliere comunale Damiano Maisano che, in un’interrogazione consiliare, fa presenti diverse criticità esistenti nella via.

Nel documento il consigliere Maisano segnala come via Acqueviole sia “fortemente dissestata con la presenza di buche enormi, i marciapiedi impraticabili con mattonelle rotte e mancanti, pieni di sterpaglie e rifiuti di ogni genere, con alcuni pali dell’illuminazione pubblica deteriorati alla base dalla ruggine a rischio caduta, coperture di tombini rotti e mancanti, tombini e griglie di scolo d’acqua totalmente otturati, tratti di muro di contenimento crollato con la presenza di una grossa condotta di fognatura danneggiata”.

Il consigliere sottolinea poi come via Acqueviole sia una delle principali strade utilizzate per raggiungere l’ospedale di Milazzo, fungendo anche da collegamento per la RAM e per A2A.

Nella sua interrogazione, quindi, Maisano chiede anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza per scongiurare l’abbandono di rifiuti e di conoscere l’esatto numero delle richieste di risarcimento giunte al Comune di Milazzo, a causa di cadute e incidenti verificatisi nella strada.