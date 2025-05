Milazzo. Campo sportivo “Marco Salmeri” verso l’omologazione

Omologazione del campo 'Marco Salmeri' a Milazzo: previsti interventi su manto erboso, tribuna e spogliatoi per conformità federale

MILAZZO – Si intensificano i lavori per l’omologazione del campo di calcio “Marco Salmeri” di Milazzo, in vista del prossimo campionato. Un sopralluogo istituzionale ha permesso di individuare gli interventi necessari per adeguare la struttura alle normative federali.

Alla ricognizione hanno partecipato il fiduciario regionale della LND, Giuseppe Buonsangue, insieme ai presidenti delle delegazioni di Messina, ai consiglieri regionali della FIGC La Cava e Molino, oltre ai commissari di campo Saraò e Costantino. Presenti anche l’assessore allo sport, Antonio Nicosia, il responsabile dell’ufficio sport comunale, Lillo Marra, e rappresentanti della SS Milazzo.

Gli interventi previsti includono il miglioramento del manto erboso, la sistemazione delle panchine per squadre e dirigenti, il restauro della tribuna e degli spazi annessi. Per l’area spogliatoi, si prevede la tinteggiatura dei locali e la riqualificazione della sala stampa.