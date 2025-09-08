Milazzo celebra il mare: tra ecologia e spiritualità

Quattro giorni di eventi gratuiti a Milazzo tra yoga, musica, biologia marina e cultura del mare. Si parte l'11 settembre

MILAZZO – Dal 11 al 14 settembre 2025, la città di Milazzo ospita un evento unico che fonde ecologia, spiritualità e cultura marinara. Organizzato dal MuMa – Museo del Mare di Milazzo, fondato dal biologo Carmelo Isgrò, in collaborazione con l’Unione Buddhista Italiana e patrocinato dal Comune e dall’Area Marina Protetta Capo Milazzo, il festival propone un viaggio gratuito alla riscoperta del mare e del sé. Tra le attività in programma: yoga, snorkeling, musica dal vivo e incontri tematici, tutti pensati per promuovere un rapporto più consapevole e armonico con la natura.

Un programma immersivo che alterna momenti contemplativi e scientifici. Si parte con l’anteprima artistica “UUUUDUM” e sessioni di yoga panoramiche, per poi immergersi letteralmente nella biodiversità marina con lezioni di biologia e snorkeling. Il weekend prosegue con esperienze di vela ecologica, incontri con attivisti di Sea Shepherd, pratiche di ascolto consapevole e concerti serali del Milazzo Chamber Music Festival. Ogni attività è gratuita e aperta al pubblico, con prenotazione consigliata.

Domenica di riflessione e gusto, con focus sull’alimentazione sostenibile. Esperti di nutrizione e attivisti discuteranno il legame tra cibo, salute e rispetto ambientale, culminando in una degustazione di piatti vegani artigianali. L’iniziativa si distingue per la sua capacità di intrecciare scienza, arte e spiritualità, offrendo ai partecipanti un’occasione per riconnettersi con il mare e con sé stessi, in un contesto di bellezza e consapevolezza.