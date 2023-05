Milazzo. Centro rifiuti a Masseria: 180 giorni per il completamento

Sopralluogo dell’amministrazione Midili a Masseria, dove sorgerà il nuovo centro per il conferimento dei rifiuti. Al via la fase due

MILAZZO – Secondo step operativo per la realizzazione del centro per lo smaltimento rifiuti di Masseria, a Milazzo. Sono stati ultimati i lavori strutturali, finanziati per 400.000 euro mentre adesso si attende un ulteriore tranche di interventi per una spesa di 370.000 euro.

Questa mattina un sopralluogo da parte del sindaco Midili, dell’assessore ai lavori pubblici Romagnolo e del dirigente del settore Ambiente Marino. Sul posto anche la “New Tecno Plus srl” che eseguirà i lavori e che ha confermato i tempi necessari al completamento: 180 giorni.

L’amministrazione ha annunciato che presso il centro sarà installato anche un sistema di videosorveglianza, affinché l’area sia costantemente monitorata al fine di evitare l’abbandono di rifiuti.

«L’obiettivo -spiega l’amministrazione- è rendere la struttura funzionale affinché possa rappresentare un ulteriore strumento a disposizione della comunità cittadina per incrementare la raccolta differenziata e disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale. I cittadini infatti potranno giungere nel Centro e smaltire agevolmente plastica, carta e cartone, vetro e soprattutto gli ingombranti evitando le lunghe attese di oggi per il ritiro. In buona sostanza un centro di raccolta che sia pienamente nella disponibilità dei residenti rappresenterebbe un tassello fondamentale nell’ottica di una gestione virtuosa dei rifiuti, consolidando i processi di potenziamento della differenziata sulla base dei principi cardine dell’economia circolare. Soltanto così si potranno avere significativi vantaggi sul piano ambientale, con un modello di gestione della filiera basata sulla diretta e responsabile partecipazione degli utenti».