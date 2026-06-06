Milazzo, crea il caos nel locale e aggredisce carabiniere

La zona della movida del Capo sarà per lui off limits per un anno, lo ha disposto il Questore

Per un anno non potrà più avvicinarsi nella zona della movida della città del Capo l’uomo denunciato per resistenza e oltraggio a Milazzo che, nel mese scorso, ha scatenato il caos in un esercizio commerciale. Visibilmente ubriaco, ha minacciato il titolare che gli chiedeva di pagare e allontanarsi.

Caos nel locale, cos’è successo

Quando i carabinieri sono intervenuti per riportare la calma, si è scagliato contro uno dei militari aggredendolo. Adesso il Questore di Messina Salvatore La Rosa ha emesso per lui il Dacur di un anno che di fatto rende per lui off limit l’area dei locali di Milazzo.