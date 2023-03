Milazzo, dalla giunta l’ok al bilancio di previsione 2023-2025

La giunta comunale di Milazzo approva il bilancio di previsione 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione. Ora l’approdo in consiglio

MILAZZO – Rispettati i tempi, nella città del Capo, per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione (Dup) da parte della giunta comunale. Un punto, questo, sul quale si è espresso lo stesso sindaco Pippo Midili che ha voluto sottolineare come il Comune di Milazzo abbia raggiunto la normalità in termini di dotazione degli strumenti finanziari.

«Approvare il Bilancio di Previsione 2023 -ha dichiarato Midili- vuol dire dotarsi dello strumento più importante per una pubblica amministrazione. Si tratta di uno strumento fondamentale per attuare il programma di governo e per dare risposte concrete alle aspettative della cittadinanza tutta».

L’amministrazione ha annunciato che già questa settimana entrambi i documenti approderanno presso la Corte dei Conti, per i necessari pareri a seguito dei quali il testimone passerà alla commissione consiliare. Infine la discussione in aula consiliare, per la quale si prevedono tempi brevi.