Milazzo. Domenica il 6° Periplo del Capo e il Memorial Visalli - Tempostretto

La gara di 10 km si svolgerà la mattina e assegnerà il titolo regionale. Nel pomeriggio, sempre con arrivo a Ponente, il miglio nautico per ricordare lo scomparso sottoufficiale

MILAZZO – Un doppio appuntamento nelle acque intorno al promontorio del Capo che vedrà, domenica 28 agosto, molti atleti nuotare per il 6° Periplo del Capo e il 2° Memorial Aurelio Visalli. Diverse le distanze, se per la prima gara, che avrà luogo la mattina, si percorreranno 10 km; per l’appuntamento in ricordo dello scomparso sottoufficiale della Capitaneria di Porto, al pomeriggio, la distanza da percorrere sarà il miglio nautico, poco sotto i 2 km.

La sede di arrivo sarà la stessa, la baia di Ponente di Milazzo, inoltre la prova olimpica assegnerà il titolo di campione regionale al nuotatore, uomo e donna, siciliano che vincerà. Previste anche premiazioni per le categorie agoniste e per nuotatori master, dai 25 anni in su. Sono iscritti 120 atleti al Periplo, mentre 170 al miglio nautico; 50 circa quelli che prenderanno parte ad entrambe le gare.

Il 6° Periplo del Capo

Nata come Milazzo Swim Marathon e diventata Periplo del Capo la manifestazione, organizzata dall’Ulysse, è stata inserita anche nel SwS Gran Prix Sicilia Openwater. Recentemente è stata impreziosita dal titolo di “Gara Storica Fin”, concesso soltanto ad altre 3 manifestazioni in tutta Italia (Traversata dello Stretto, Maratone degli Etruschi e Coppa Byron).

La crescita della Milazzo Marathon, evento giunto all’undicesima edizione consecutiva, oltre che all’Asd Baia di S. Antonio, è anche legata ad importanti partnership e al patrocinio del Comune di Milazzo e dell’Area Marina Protetta. Questi ne hanno riconosciuto l’importanza anche ai fini della promozione turistica del centro mamertino attraverso lo sport, elementi che rendono molto orgogliosi gli organizzatori.

Si tratta di una gara in linea che si sposta da Levante a Ponente, 10 km da percorrere nella mattinata di domenica 28 agosto. Tra i favoriti anche gli atleti della società natatoria di casa: Giorgia Di Mario e Antonino Cafarelli, entrambi tesserati Swimblu.

2° Memorial Aurelio Visalli

Una volta terminata la 10 km si predisporrà la nuova partenza per il Memorial Visalli, sulla distanza del miglio nautico 1852 metri da nuotare nel pomeriggio e che condividerà la stessa sede di arrivo di fronte il Lido “La Tonnara”.

Il “Memorial” è vissuta dagli organizzatori, dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e dalla città intera con grande partecipazione e rappresenterà un emozionante motivo di attenzione non solo sportiva.

Partenza prevista alle 15:30 con la manifestazione, compresa di premiazioni, che dovrebbe terminare intorno alle 17:30 stando al programma degli organizzatori.

I partecipanti

Guardando la start-list sia del Periplo del Capo che del Memorial Visalli notiamo la partecipazione di diversi atleti che negli anni passati hanno fatto la storia di questa importante manifestazione. Ci saranno quasi tutti i vincitori delle gare milazzesi dal 2016 al 2020 sulle varie distanze: 6 km, 2 km, 16 km, 10 km. A loro si affiancheranno alcuni giovanissimi talenti emergenti che in questa stagione si sono già fatti notare a livello nazionale e internazionale.

Tra questi i Nazionali Tripodi e Lauricella, presenti agli EuroJunior di Setubal in Portogallo e quasi tutti i protagonisti della vittoriosa partecipazione della Sicilia al Trofeo delle Regioni di Piombino. Imponente lo sforzo organizzativo, con quindici imbarcazioni dedicate alla manifestazione. Questo dovuto alla complessità del percorso in linea con partenze e arrivo in due distinte sedi; che richiederà un impegno notevole di mezzi e persone per poter garantire uno svolgimento in piena sicurezza, in mare e a terra.

