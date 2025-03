Milazzo. Ex scuola San Pietro diventerà Centro per l’Impiego

MILAZZO – L’ex scuola di San Pietro, a Milazzo, pronta per diventare il nuovo Centro per l’Impiego comprensoriale. Approvata la delibera con la quale sarà possibile rimuovere l’ipoteca sull’immobile, dopo la disponibilità da parte della RTI Formica Salvatore e Formica Orazio in veste di creditore. Con la medesima deliberà si eliminerà anche l’ipoteca sull’ex mattatoio di Via Regis.

Si prevedono, dunque, tempistiche brevi per la definizione dell’appalto e l’individuazione della ditta così da far partire i lavori. L’intervento è finanziato dall’assessorato regionale alla famiglia, per un importo pari a 1 milione di euro.

Il nuovo Centro per l’Impiego interesserà l’intero comprensorio, da Villafranca Tirrena a Milazzo. Tra gli interventi previsti nell’edificio, la ristrutturazione del piano terra e del primo piano.