Milazzo, giovane ferito in uno scontro auto-scooter

Il 27enne si è schiantato contro il veicolo per un tamponamento. E' stato trasferito in elisoccorso a Messina

Milazzo – E’ stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina il 27enne rimasto ferito nell’incidente avvenuto nel pomeriggio nella zona Ciantro di Milazzo. Il ragazzo, in sella ad uno scooter, si è scontrato con un’auto nei pressi dello svincolo di piazza Marconi, ed è stato sbalzato sull’asfalto. Le sue condizioni sono sembrate gravi da subito agli uomini del 118 giunti sul posto che lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani. Qui i medici lo hanno subito trasferito in elisoccorso a Messina. A preoccupare è il profondo trauma cranico.

Sul posto anche la Polizia Municipale e un mezzo della Polizia di Stato. Da una prima ricostruzione pare si sia trattato di un tamponamento: lo scooter proveniva infatti dalla stessa direzione dell’auto e ci è finito contro, forse per una frenata improvvisa della utilitaria. Lo scontro ha sbalzato uno dei due giovani in sella al due ruote contro il lunotto posteriore del veicolo, poi a terra.