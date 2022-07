Milazzo. Il “Bastione delle isole” verso nuova vita: affidati i lavori

Sono stati affidati i lavori necessari a rendere nuovamente fruibile il "Bastione delle isole" del Castello di Milazzo. Ecco i dettagli

MILAZZO – Erano stati annunciati nelle scorse settimane, ora sono pronti a partire gli interventi necessari a rendere nuovamente fruibile il “Bastione delle isole” del Castello di Milazzo.

I lavori sono stati infatti aggiudicati dalla ditta “Opera Appalti s.r.l”. di Torregrotta, con un ribasso del 22,259% sul prezzo a base d’asta di 40.018,95 euro per un importo pari a 31.111,14 euro.

I dettagli sugli interventi

I lavori riguarderanno il rifacimento, oltre che del Bastione, anche del finto ponte levatoio del Castello di Milazzo e dei torrioni della cinta aragonese. A rendere necessari gli interventi, si legge in una nota del comune, lo stato delle tavole in legno che compongono il finto ponte levatoio mentre sui torrioni sarà necessario intervenire per rimuovere parte della vegetazione spontanea che ha reso impraticabile alcune zone.

Dal comune anticipazioni anche per la tribuna mobile che sorgerà presso il Castello, per circa 1500 posti. L’affidamento dei lavori dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.