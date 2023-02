Milazzo. Il Museo del Mare “vola” a Düsseldorf, in Germania

Il Museo del Mare di Milazzo si mostra al mondo e vola a Düsseldorf, in Germania, nell’ambito dell’iniziativa “Love your ocean”

MILAZZO – Nuova vetrina internazionale per il virtuoso Museo del Mare di Milazzo, fondato dal biologo e attivista Carmelo Isgrò. Il MuMa e la sua mascotte “Siso” sono volati a Düsseldorf, in Germania, in occasione della “boot camp” realizzata nell’ambito dell’iniziativa “Love your ocean”.

Diversi i progetti di educazione ambientale protagonisti dell’evento, con un particolare spazio dedicato al Museo del Mare di Milazzo nel corso dell’Ocean Forum realizzato in sinergia con il Parlamento Europeo.

I presenti, infine, hanno anche avuto modo di visitare -seppur non fisicamente- il Museo del Mare grazie al progetto “Let’s digitize MuMa” realizzato nei mesi scorsi in collaborazione con l’Unesco e con Prada.

