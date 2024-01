Milazzo, il recupero dell’ex Montecatini passa per la Zes

Si punta sulla Zes per il recupero dell’ex Montecatini, a Milazzo, con un progetto di sviluppo avviato dall’amministrazione

MILAZZO – Recuperare l’area dell’ex Montecatini a Milazzo. Questo l’obiettivo dell’amministrazione Midili, che punta sulla Zes (Zone Economiche Speciali) per raggiungere lo scopo. Avviato un progetto per la realizzazione di un HUB tecnologico – Incubatore di impresa, già inserito nel documento strategico della ZES Sicilia Orientale Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito del Fesr 2021-2027.

Si parla di un progetto da 15 milioni, avviato in sinergia con il gruppo Franza e con enti di ricerca. Il sindaco, Pippo Midili, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che punta a favorire non solo il recupero dell’area bensì il rilancio dello sviluppo occupazionale del territorio.

«Una opportunità importante –ha dichiarato Midili– che la Zes ha subito accolto e inserito nella propria progettualità per promuovere e sostenere nuova imprenditorialità, prevedendo anche il coinvolgimento di soggetti che operano nei Network nazionali e internazionali e che fanno parte dell’ecosistema dell’innovazione. Questa progettualità scaturisce dalla rimodulazione del progetto Mitos che era stato proposto lo scorso anno nel bando del Piano nazionale per gli investimenti. Abbiamo accolto con soddisfazione l’inserimento della stessa come priorità 1 e quindi contiamo di poter avviare l’investimento per valorizzare una porzione dell’ampia area dell’ex Montecatini, creando un hub per attività di ricerca e sviluppo, digitalizzazione, trasferimento tecnologico, alta formazione, incubazione di impresa ed altre attività ad alta intensità di conoscenza in coerenza con la creazione di ecosistemi dell’innovazione del Mezzogiorno».