Il sindaco di Oliveri unico candidato siciliano al “World Mayor 2023”

Tra i 25 sindaci in gara per il titolo di “miglior sindaco del mondo 2023” c’è anche Francesco Iarrera

MILAZZO – Oliveri e il sindaco Francesco Iarrera in gara al “World Mayor 2023”. Il concorso internazionale, che mira a creare una rete di contatti e partenariati a livello mondiale, prevede la partecipazione di 25 sindaci che dovranno contendersi il titolo di “miglior sindaco del mondo”. Unico candidato dalla Sicilia -in gara per l’Italia c’è anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella- Francesco Iarrera ha già ricevuto numerosi attestati di stima e voti positivi.



Tra questi, si legge: “È stato un sindaco carismatico, con il suo carisma ha coinvolto i cittadini affinché si prendessero cura attivamente del proprio Paese. Ha intensificato ciò che i precedenti amministratori avevano intrapreso in termini di amicizia e vicinato”.

E ancora, Davide scrive: “Non si può non apprezzare ed incoraggiare il sindaco di Oliveri in questa competizione. Si può solo discuterne. Il sindaco Francesco è una persona estremamente umana. È un sindaco radioso”. Infine, Nina racconta: “È il sindaco di tutti. È amico di tutti. Integrazione, attenzione gentile ai bambini e agli anziani fragili, agli immigrati, all’ambiente, a chi è solo, alle famiglie bisognose. Oliveri è sempre stato un piccolo paradiso terrestre per le bellezze naturali del luogo ma ora grazie al suo sindaco è un paradiso per l’amore universale che si respira e per il rispetto che risplende, come il sole che sorge ogni giorno, per tutto e tutti”.

Qualora si volesse fornire il proprio voto al sindaco Iarrera sarà sufficiente recarsi nella pagina ufficiale del concorso e, al paragrafo dedicato al primo cittadino di Oliveri, cliccare sull’apposito indirizzo email nel quale spiegare le ragioni del proprio sostegno.