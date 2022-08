Milazzo. In arrivo 14 milioni per rinnovare la zona di Ponente

Approvato un progetto per l’ammodernamento e il rifacimento della riviera di Ponente, a Milazzo, che punterà tutto sull’impronta turistica

MILAZZO – La riviera di Ponente, a Milazzo, si prepara a cambiare volto grazie ad una progettualità inserita dalla giunta regionale tra le opere che saranno finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

Il progetto, dell’importo di 14 milioni e 710mila euro, era stato realizzato lo scorso anno dagli uffici comunali in sinergia con lo studio Ufo e successivamente presentato dall’amministrazione. Adesso si attende solo l’arrivo delle risorse, realisticamente rimandato al dopo elezioni regionali, così da avviare tutti gli step burocratici necessari alla realizzazione della nuova riviera di Ponente.

Alcuni dettagli sono già stati forniti dal comune, che anticipa come l’area interessata sarà suddivisa in quattro aree dedicate ad altrettante attività: un’area culturale, un’area dedicata al verde, un’area dedicata al mercato e un’area dedicata allo sport. Gli interventi, inoltre, interesseranno anche la realizzazione di opere volte a contrastare l’erosione costiera.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, si è detto soddisfatto per il risultato ottenuto sottolineando come “questo intervento rappresenterà sicuramente il momento di svolta per Milazzo”.