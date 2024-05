Milazzo, inaugurato l’osservatorio per la violenza e il suicidio

A Milazzo la prima sede territoriale dell’Osservatorio Violenza e Suicidio della provincia di Messina. L’inaugurazione a Palazzo dell’Aquila

MILAZZO – Ufficialmente operativa la prima sede della provincia di Messina dell’Osservatorio Violenza e Suicidio. A Milazzo l’inaugurazione degli uffici, alla presenza dei rappresentati del Comune, del mondo della scuola e dei servizi sociali.

All’incontro ha presenziato anche il presidente dell’Osservatorio violenza e suicidio, Stefano Callipo, che è intervenuto sul tema della violenza: «È un errore pensare di potersi girare dall’altra parte di fronte a delle tematiche che sono più vicine a noi di quanto si possa immaginare. In Italia purtroppo si parla di suicidio con distacco, non siamo supportati da specializzazioni e bisogna recarsi all’estero anche per approcciarsi con i testi adeguati”. Una carenza questa, che si ripercuote sul trattamento delle “vittime” che invece hanno necessità del giusto supporto che viene da psicologi e assistenti sociali».

Il Comune, è stato sottolineato durante l’incontro, ha attivato diversi strumenti e protocolli nell’ambito dei servizi sociali, con l’obiettivo di garantire diritti ai cittadini e fornire assistenza in caso di necessità. Tra le ultime iniziative, su impulso della Terza Commissione Consiliare, l’approvazione del regolamento per l’attuazione del garante per i diritti dei disabili.

Articoli correlati