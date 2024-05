Milazzo verso l’istituzione del garante per i diritti dei disabili

L’iniziativa ha coinvolto la Terza Commissione Consiliare del Comune di Milazzo, guidata dal presidente Maria Magliarditi

MILAZZO – Importante passaggio burocratico per l’istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità, nella città di Milazzo. In Terza Commissione Consiliare l’approvazione del regolamento, che ora dovrà passare alla discussione in aula.

Il presidente della Terza Commissione, Maria Magliarditi, ha commentato: «Un altro passo significativo verso una maggiore tutela e supporto per le persone con disabilità. Il ruolo del Garante sarà cruciale nel garantire che i diritti delle persone con disabilità siano rispettati e che abbiano accesso alle risorse e alle opportunità necessarie per condurre una vita dignitosa e inclusiva. Questa approvazione dimostra ancora una volta l’impegno tangibile per promuovere l’uguaglianza e l’integrazione delle persone con disabilità nella società».

L’iniziativa segue quanto stabilito dal Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n.20 che prevede l’istituzione della figura del Garante su tutto il territorio nazionale.