Milazzo. Incendio nella stanza del sindaco, riaprono alcuni uffici

Ritornano fruibili al pubblico alcune aree di Palazzo dell’Aquila, a Milazzo, dopo il cortocircuito che ha interessato la stanza del primo cittadino

MILAZZO – Tornano fruibili già da oggi alcuni piani di Palazzo dell’Aquila, a Milazzo, dopo l’evacuazione predisposta nella giornata di ieri a seguito di un incendio che ha interessato la stanza del sindaco. Saranno operativi gli uffici del piano terra, del primo piano e del terzo piano.

Rimarrà chiuso, invece, il secondo piano. Ancora da stabilire le cause scatenanti l’incendio, ma dai primi sopralluoghi si sarebbe trattato di un cortocircuito dal quale sarebbero partite le prime scintille. Bisognerà attendere le indagini delle forze dell’ordine per ottenere maggiori dettagli.

Intanto si fa la conta dei danni e si predispongono i primi interventi. Risultano interessati dal fumo e dalle fiamme alcuni apparecchi elettronici presenti nella stanza del sindaco, così come alcune tele raffiguranti scene religiose. Il rogo, inoltre, ha colpito diversi arredamenti in materiale plastico rendendo necessaria una verifica della salubrità dell’intero piano. Si dovrà intervenire anche sul ripristino degli impianti e per ritinteggiare le pareti danneggiate dal fumo.

