Milazzo. Iniziano i lavori a Piazza Marconi, previsti tempi brevi

Nonostante le polemiche e le proteste dei giorni scorsi, sono partiti questa mattina i lavori per il rinnovo di Piazza Marconi a Milazzo

MILAZZO – Come preannunciato nei giorni scorsi dal sindaco Pippo Midili, a seguito delle proteste degli ambientalisti, questa mattina sono stati avviati i lavori per il rifacimento di Piazza Marconi nella città del Capo.

I dettagli sui lavori

Gli interventi, finanziati per 730mila euro con risorse nazionali, saranno eseguiti dalla “Opera Appalti srl” di Torregrotta mentre il progetto è stato redatto dall’architetto Carmelo Dragà. Per Piazza Marconi si prevede un rinnovamento in chiave smart con la realizzazione di panchine dotate di porte usb per la ricarica dei dispositivi elettronici, la realizzazione di un “wind tree” per fornire energia pulita alla stessa piazza, l’installazione di un impianto di videosorveglianza e di colonnine elettriche per la ricarica delle auto.

In una nota il Comune di Milazzo, forse proprio per rispondere alle polemiche degli ultimi giorni, sottolinea anche che “la superficie destinata al verde pubblico attrezzato verrà implementata di circa 200 mq. passando a mq. 1046,95”.

Midili: “Una piazza moderna e tecnologica”

Il sindaco Midili ha commentato l’avvio dei lavori, preannunciando il futuro della piazza: «Come si presenta oggi Piazza Marconi è noto a tutti -ha dichiarato- Incuria e abbandono che si trascinano da decenni ma noi vogliamo guardare avanti trasformandola in una piazza moderna e tecnologica, nel polo delle attività giovanili. Riqualifichiamo un angolo di Milazzo poco frequentato dopo il trasferimento della stazione ferroviaria. L’intervento si raccorderà poi pure con la rifunzionalizzazione dell’intera zona e quindi non mi riferisco solo alla vecchia stazione ferroviaria, ma anche all’ex scalo ferroviario che di recente abbiamo acquisito e che dovrà diventare non solo un parcheggio al servizio della città ma anche il Parco urbano di Milazzo».

Sono brevi i tempi previsti per la conclusione dei lavori: si parla già di un’inaugurazione della nuova piazza entro quest’estate.

Articoli correlati