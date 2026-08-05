Milazzo, l’Allinparty 2026 chiude nel segno della partecipazione

Record di presenze per la sesta edizione del Festival dello Sport Inclusivo aperto a tutti

MILAZZO – Tre giorni di sport, emozioni e condivisione, oltre 20 discipline sportive, più di 60 realtà coinvolte e una comunità che ha risposto con entusiasmo al Festival, nuovo nel format ma non nel concept. L’Allinparty conferma la propria crescita e guarda già al futuro.

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la sesta edizione dell’Allinparty, il Festival dello Sport Inclusivo aperto a tutti, che dal 31 luglio al 2 agosto ha trasformato Milazzo in una grande “palestra” di inclusione, partecipazione e condivisione, ottenendo anche un record di registrate nelle tre giornate della manifestazione, numeri che confermano la continua crescita del progetto e che premiano la scelta degli organizzatori di rinnovare il format della manifestazione senza modificarne l’essenza. Perché il concept dell’Allinparty rimane lo stesso che, dal 2018, ne accompagna il percorso e ne fanno uno degli appuntamenti di riferimento sulla tematica nel Sud Italia: uno sport gratuito, aperto a tutti e realmente inclusivo, nel quale persone con e senza disabilità condividono gli stessi spazi, le stesse attività e le stesse emozioni.

L’organizzazione e le attività dell’Allinparty

Organizzato e promosso da Mediterranea Eventi, AISM Sicilia e Triptop, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Milazzo, della Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito italiano, del Comitato Regionale Sicilia del CIP, dell’Università degli Studi di Messina e del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, ed in stretta collaborazione con il Movimento Sportivi Milazzesi, il Comitato Nazionale Italiano Fair Play e Decathlon Foundation, il Festival ha coinvolto quest’anno oltre 60 realtà tra istituzioni, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, associazioni sportive, organizzazioni di volontariato e realtà del Terzo Settore, confermandosi sempre più come un progetto corale, costruito attraverso una rete che continua ad ampliarsi anno dopo anno.

Tra le principali novità dell’edizione 2026, particolarmente apprezzato è stato il nuovo programma distribuito su tre differenti location della città, una scelta che ha consentito di avvicinare ulteriormente il Festival alla comunità e di valorizzare alcuni dei luoghi simbolo di Milazzo.

Il venerdì sera sul lungomare

L’apertura di venerdì sera sul Lungomare Garibaldi ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione. Tantissime persone hanno accolto il Festival nel cuore della città, partecipando alla suggestiva passeggiata collettiva che ha visto sfilare insieme associazioni, società sportive, volontari, istituzioni, cittadini e testimonial paralimpici, trasformando il lungomare in una grande festa dell’inclusione. Un’immagine destinata a rimanere tra le più rappresentative della storia dell’Allinparty e che ha preceduto l’apertura ufficiale della manifestazione, con i saluti istituzionali ed il Talk con gli Ambasciatori e i testimonial paralimpici, protagonisti di racconti capaci di emozionare e far riflettere sul valore dello sport come strumento di rinascita, crescita personale e abbattimento delle barriere. Si conferma importantissima, ancora una volta, la presenza dei testimonial paralimpici e degli Ambasciatori dell’Allinparty, autentico cuore pulsante della manifestazione. Le loro storie di vita, raccontate durante i momenti di incontro e confronto con il pubblico, hanno rappresentato uno dei messaggi più forti del Festival: dimostrare che lo sport non è soltanto competizione, ma soprattutto opportunità, riscatto, condivisione e speranza.

Il sabato con tutti gli sport

La giornata di sabato al Mediterranea Club ha fatto registrare il più alto livello di partecipazione mai raggiunto nelle sei edizioni della manifestazione. Per un intero pomeriggio, centinaia di persone hanno avuto la possibilità di cimentarsi in oltre venti discipline sportive, vivendo da protagonisti un’esperienza di sport realmente condiviso. Ogni disciplina ha saputo offrire qualcosa di speciale: dalla presenza dei giocatori della Nazionale Italiana di Calcio a 5 per non vedenti, che hanno permesso al pubblico di sperimentare il gioco bendato, alla partecipazione dell’ex capitano della Nazionale Italiana di basket in carrozzina, oggi nuovo Ambasciatore dell’Allinparty, che ha scelto di scendere in campo insieme ad atleti, bambini, famiglie e semplici curiosi, incarnando perfettamente lo spirito della manifestazione. Grande interesse ha riscosso anche il Foundation Day di Fondazione Decathlon, occasione di incontro tra la Fondazione e il territorio: un’ulteriore opportunità di sinergia e di crescita con e per il territorio e della crescente attenzione che il progetto continua a suscitare anche a livello nazionale.

Molto partecipata anche la cerimonia istituzionale del pomeriggio, durante la quale è stato presentato il progetto realizzato in forza di una convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, Mediterranea Eventi, FPICB e ASD Global Social Inclusive, volto a produrre il primo prototipo al mondo di calcio balilla per ciechi ed ipovedenti, ulteriore conferma del ruolo che il mondo accademico riveste nello sviluppo di percorsi dedicati allo sport, all’inclusione e alla ricerca.

Tra le novità più apprezzate dell’edizione 2026, inoltre, spicca anche la Radio Allinparty, un esperimento che ha accompagnato l’intera giornata del sabato attraverso una coinvolgente filodiffusione all’interno del Mediterranea Club. Interviste, racconti, curiosità e la voce diretta dei protagonisti hanno contribuito a creare un’atmosfera ancora più coinvolgente, raccontando in tempo reale le emozioni del Festival e dando voce ad atleti, tecnici, volontari e partecipanti.

La domenica la nuotata a mare

La manifestazione si è conclusa domenica mattina presso la Spiaggia di Ponente – ‘Ngonia del Tono, dove le attività acquatiche hanno richiamato una partecipazione senza precedenti. Dalle testimonianze sportive alle esperienze in mare di nuoto e vela, fino alle prove subacquee che hanno rappresentato una delle piacevoli sorprese dell’edizione 2026: il mare è diventato ancora una volta un luogo di incontro, scoperta e inclusione, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere esperienze spesso inedite e fortemente emozionanti.

Cosa resta della sesta edizione dell’Allinparty

La sesta edizione lascia così in eredità molto più di tre giornate di attività sportive. Lascia una comunità ancora più coinvolta, nuove relazioni tra associazioni, federazioni e istituzioni, nuove opportunità per tante persone che hanno scoperto discipline sportive fino ad oggi sconosciute e la consapevolezza che l’inclusione si costruisce ogni giorno attraverso esperienze concrete.

L’Allinparty chiude dunque un’altra pagina della propria storia, ma il progetto continua. Perché il Festival rappresenta soltanto il momento più visibile di un percorso che prosegue durante tutto l’anno, con attività di sensibilizzazione, formazione e promozione della pratica sportiva inclusiva. Con lo sguardo già rivolto al futuro, gli organizzatori possono archiviare un’edizione che ha confermato la bontà delle scelte intraprese e la straordinaria capacità del territorio di rispondere quando sport, inclusione e partecipazione diventano un patrimonio condiviso.

Fondamentale il supporto delle tante realtà coinvolte e dei sostenitori dell’Allinparty, tra i quali: Gruppo Caronte e Tourist, BCC La Riscossa di Regalbuto, Raffineria di Milazzo, Parco Corolla, Naima Griffe, Allestimenti Puglisi di Messina, DepaGroup Milazzo, SmartMe e Decathlon. Un ringraziamento, particolare, inoltre, al team del Mediterranea Club, all’Associazione Antica ‘Ngnoia del Tono ed a tutti i volontari, che hanno contribuito a realizzare una manifestazione di grandissima importanza e sempre più emozionante. Cosi come si ringraziano tutti gli organi di stampa che hanno contribuito a diffondere il messaggio positivo dell’Allinparty. L’Allinparty continua a crescere. E, insieme ad esso, cresce una comunità che ha scelto di vivere davvero uno sport aperto a tutti.