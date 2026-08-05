Vede la polizia e cerca di scappare: fermato e arrestato con 16 kg di marijuana nel bagagliaio

Si tratta di un 26enne. La sostanza era divisa in buste da un chilo e nascosta all'interno di un borsone nella propria auto

MESSINA – Un uomo di 26 anni di origini catanesi è stato arrestato nella tarda serata di lunedì scorso dagli agenti di polizia impegnati in controlli anti-droga nella zona di Giostra. I poliziotti hanno notato che la vettura guidata dal 26enne ha accelerato, probabilmente nel tentativo di sottrarsi al controllo. Così hanno intimato l’alt. Ed è così che è nata la perquisizione personale e del veicolo sul quale viaggiava.

Lì, all’interno del cofano, è stato ritrovato un borsone contenente 16 kg di marijuana divisi in buste termosaldate da un chilo. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 26enne è stato arrestato. Ora si trova agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari.