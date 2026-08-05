 La IV circoscrizione ricorda Dino Smedile: proposta l'intitolazione dell'aula consiliare

La IV circoscrizione ricorda Dino Smedile: proposta l’intitolazione dell’aula consiliare

Redazione

La IV circoscrizione ricorda Dino Smedile: proposta l’intitolazione dell’aula consiliare

mercoledì 05 Agosto 2026 - 13:10

Nella seduta odierna del Consiglio circoscrizionale è stato ricordato l'ex consigliere, scomparso pochi giorni fa

MESSINA – Il Consiglio della IV circoscrizione, presieduto da Renato Coletta, ha voluto ricordare Dino Smedile, ex consigliere recentemente scomparso. In apertura dei lavori dell’odierna seduta, i presidente ha sottolineato come Smedile sia stato un “autentico esempio di vita, distinguendosi per il profondo senso del dovere, la fede cristiana vissuta con coerenza e la straordinaria capacità di mettere sempre gli altri al primo posto”. Anche il consigliere Carlo ha espresso un ricordo toccante del compianto Dino.

La IV Circoscrizione si è unita al ricordo di Dino con profonda commozione, esprimendo vicinanza e affetto alla sua famiglia e ai suoi cari. In una nota si legge: “La sua memoria continuerà a vivere attraverso i valori che ha incarnato e l’esempio che ha saputo lasciare alle future generazioni”.

L’idea di intitolargli l’aula consiliare

Su proposta dei consiglieri Cucinotta e Melita, è inoltre intenzione di questa Circoscrizione avviare l’iter per l’intitolazione dell’aula consiliare alla memoria di Dino Smedile, quale segno tangibile e duraturo di riconoscimento per il suo impegno, la sua umanità e il suo contributo alla vita istituzionale.

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