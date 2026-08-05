 Dal Cipess sì a 358 milioni per 14 infrastrutture: c'è anche la piattaforma logistica di Tremestieri

Dal Cipess sì a 358 milioni per 14 infrastrutture: c’è anche la piattaforma logistica di Tremestieri

Redazione

Dal Cipess sì a 358 milioni per 14 infrastrutture: c’è anche la piattaforma logistica di Tremestieri

mercoledì 05 Agosto 2026 - 11:30

In una nota il viceministro Rixi ha parlato del "riavvio della piattaforma logistica di Tremestieri a Messina"

MESSINA – Nella seduta del 4 agosto, il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) si è espresso favorevolmente su uno schema di decreto proposto “dal ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell’Economia”. All’interno del documento sono stanziate risorse del “Fondo per le infrastrutture portuali” per finanziare 14 interventi in tutta Italia. E tra queste c’è anche Messina.

Riavvio della piattaforma logistica di Tremestieri

Nella nota del governo si legge che le risorse ammontano a “circa 357,6 milioni di euro”. Fondi destinati ai “porti di Piombino, Gioia Tauro, Napoli, Ortona, Ancona, Pesaro, Venezia, Trieste Noghere e Tremestieri”. E di che interventi si tratta? Lo ha spiegato in un passaggio della sua nota il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. Il deputato leghista ha parlato del “riavvio della piattaforma logistica di Tremestieri a Messina”. E ha spiegato che in generale “il parere favorevole del Cipess conferma che la direzione intrapresa è quella giusta: programmazione, investimenti e cantieri per rendere il sistema portuale italiano sempre più competitivo a livello internazionale”.

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