Milazzo, le multe dell’asse viario approdano in aula

Interrogazione del consigliere Antonio Foti, che chiede chiarimenti all’amministrazione

MILAZZO – Si torna a discutere delle multe dell’asse viario di Milazzo, oggetto di un intervento dell’amministrazione nelle scorse settimane.

Il sindaco di Milazzo era intervenuto sulla questione, chiedendo di rivedere le multe emesse per gli automobilisti immortalati presso il semaforo dell’asse viario. L’oggetto del contendere, secondo quanto sostenuto dall’amministrazione, riguarda un’errata sanzione per passaggio a semaforo rosso a fronte di un “semplice” errore di immissione in corsia che prevedrebbe sanzioni meno dure.

Adesso la discussione è pronta ad approdare in aula a causa di un’interrogazione presentata dal consigliere Antonio Foti. Il consigliere, infatti, chiede di conoscere quali siano stati i riscontri dell’amministrazione a seguito del “dibattito accesissimo scaturito in Città”.

