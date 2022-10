Milazzo, le multe al semaforo "troppo salate". Interviene il sindaco

Il sindaco di Milazzo pone l'attenzione sulla questione del semaforo posizionato presso l’asse viario, che ha già generato multe e decurtazioni di punti

MILAZZO – Multe eccessivamente salate per gli automobilisti, immortalati dal photored posizionato presso il semaforo dell’asse viario di Milazzo. È lo stesso sindaco Pippo Midili a riconoscere la necessità di intervenire, dopo aver ricevuto diverse lamentele dal territorio.

La questione del semaforo

Ad essere sanzionato, ad oggi, è stato il passaggio alla corsia di sinistra che consente l’immissione nel quartiere di San Giovanni salvo poi proseguire dritto. Il comune, in una nota, parla di un semplice errore di immissione di corsia sanzionato, tuttavia, come un passaggio a semaforo rosso facendo riferimento al comma 11 dell’art. 41 del codice della strada. Nella pratica, le multe elevate ammontano a 167 euro e alla decurtazione di 12 punti sulla patente. Secondo il sindaco Midili, che ha già annunciato di voler intervenire anche sulle sanzioni già emesse, sarebbe invece necessario fare riferimento all’ art. 146 cc. 1 e 2 del codice della strada: la multa in questo caso sarebbe di “soli” 42 euro con la decurtazione di 2 punti sulla patente.

Da rivedere anche le multe già elevate

Il sindaco adesso annuncia un atto di indirizzo sulla questione con il quale chiederà al comandante della polizia municipale di intervenire non solo in riferimento alle future sanzioni ma, soprattutto, sui verbali già emessi.