Milazzo. Mercoledì torna il Festival del Cinema Italiano

Ospiti d’eccellenza ed eventi collaterali al Festival del Cinema Italiano, che torna per il secondo anno nella città di Milazzo

MILAZZO – Tutto pronto per il Festival del Cinema Italiano, che dal 7 al 10 giugno tornerà per il secondo anno consecutivo nella città del Capo. Si tratta di un appuntamento di spessore, nato con lo scopo di valorizzare il mondo del cinema italiano accendendo i riflettori tanto sugli attori quanto su tutte le personalità impegnate nel panorama cinematografico come registi, produttori, scenografi e coreografi.

Anche quest’anno, complice la posizione peculiare di Milazzo, una delle tematiche principali sarà quella del mare e degli ecosistemi marini motivo per il quale è stato istituito il premio “Mare Milazzo” che andrà alle fiction e alle serie televisive che meglio avranno saputo trattare questa tematica.

Tornerà anche il Gran Galà della TV, che quest’anno premierà 12 personalità di spicco del panorama siciliano. Attesi anche diversi ospiti d’eccellenza come Francesco Salvi, Aleandro Baldi, DJ Micht di Radio 105, Silvia Mezzanotte, Francesco Rizzuto di Zelig, Ronnie Jones, Giovanni Cacioppo, Luca Madonia e Mario Incudine.

Per gli ultimi dettagli si attende adesso l’appuntamento fissato per questo 6 giugno dalle 17.00 presso il Municipio di Milazzo, dove si terrà la presentazione del programma completo dell’evento.

Le modifiche alla viabilità dal 7 al 10 giugno

Intanto con l’avvicinarsi dell’appuntamento con il Festival del Cinema Italiano, a Milazzo sono stati disposti diversi cambiamenti alla viabilità al fine di permettere il corretto svolgimento della manifestazione.

Nello specifico, il 7 giugno dalle 16.00 sino al termine dell’evento è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata presso la via C. Borgia, lato sinistro secondo il senso di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 128, e nel tratto antistante il Teatro Trifiletti, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati.

Nelle giornate dell’8 e del 9 giugno, Dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione, sarà istituto il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via C. Borgia nel tratto compreso tra la via M. Nardi e R. D’Amico e solo sul lato sinistro nel tratto compreso tra la via N. Ryolo e Vico I del Pittore, fatta eccezione per i veicoli autorizzati a seguito della manifestazione e dei veicoli di soccorso.

Nelle medesime giornate, a partire dalle 20.00 e sino alla conclusione della manifestazione, sarà inoltre istituito il divieto di transito veicolare sulla via N. Ryolo e M. Nardi, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; il divieto di transito veicolare sulla via C. Borgia all’intersezione con la via R. D’Amico, con obbligo di svolta a destra verso la stessa via R. D’Amico, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; il divieto di transito veicolare sulla via C. Colombo all’intersezione con la via C. Borgia, con obbligo di svolta a destra verso la stessa via C. Borgia, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; il divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi all’intersezione con la via C. Colombo, con obbligo di svolta a destra verso la stessa via C. Colombo, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione.

Infine, il 10 giugno a partire dalle 17.00 sarà previsto il divieto di transito veicolare sulla via F. Crispi, all’intersezione con la via Cassisi, con obbligo di svolta a sinistra verso la stessa via Cassisi, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione; il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, sulla via F. Crispi e Piazza della Repubblica fino all’intersezione con la via G. Medici.

A partire dalle 19.00 fino al termine della manifestazione, invece, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sulla via C. Borgia, lato sinistro secondo il senso di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 128, e nel tratto antistante il Teatro Trifiletti, fatta eccezione dei veicoli di Soccorso di Polizia e di quelli autorizzati a seguito della manifestazione.

