Milazzo, Midili chiede l'inserimento della città sul portale "Visitsicily"

La città di Milazzo non risulta tra gli itinerari inseriti sul portale regionale dedicato al turismo, ma neanche nella cartellonistica autostradale

MILAZZO – Milazzo assente nel portale “Visitsicilia.info” della regione Sicilia. La città del mamertino, che da anni punta sul settore turistico e che presenta diversi luoghi d’interesse come la cittadella fortificata e l’Area Marina Protetta, vuole un suo spazio tra gli itinerari della regione.

Il sindaco Pippo Midili ha scritto all’assessore regionale al turismo, Elvira Amata, affinché si intervenga in tal senso. Ma Midili punta anche alla cartellonistica autostradale, chiedendo al CAS che insieme alle isole Eolie, presso lo svincolo di Milazzo, anche la città stessa sia indicata come meta turistica.

«Nel cartello di colore marrone che fornisce notizie turistiche -scrive il sindaco mamertino- ubicato in prossimità di quello che indica l’uscita “Milazzo” vengono indicate soltanto le Isole Eolie. Ritengo che sia riduttivo limitare l’informazione al solo Arcipelago eoliano in quanto Milazzo è sede della Cittadella fortificata più grande d’Italia e di una Area marina protetta. Informazioni sicuramente importanti da trasmettere ai i turisti che percorrono l’Autostrada per raggiungere il nostro territorio».