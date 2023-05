Milazzo, oltre 7 milioni per il consolidamento del costone roccioso della ‘Ngonia

Finanziamento da oltre 7 milioni di euro per Milazzo, dove si interverrà per il consolidamento del costone roccioso della ‘Ngonia

MILAZZO – Via libera dall’ufficio regionale contro il dissesto idrogeologico all’appalto integrato per il 1° stralcio del consolidamento del costone roccioso sovrastante la ‘Ngonia del Tono. Per Milazzo un finanziamento da 7 milioni e mezzo. Lo ha annunciato il Comune, che fa il punto sugli interventi da eseguire.

I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del costone roccioso sopra la ‘Nonia del Tono e si estenderanno anche alle parti sottostanti via Monica. Previsti anche interventi per il potenziamento del sistema di regimentazione delle acque meteoriche di via Magnolia. Adesso si attende la gara, a seguito della quale sarà affidata la progettazione esecutiva.

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, che ha commentato: «Accogliamo con soddisfazione il provvedimento del commissario Croce che ringraziamo per la costante attenzione nei confronti del nostro territorio. Vorrei anche sottolineare la sinergia tra il gruppo di lavoro interno al Municipio e professionisti esterni che li hanno coadiuvati per consulenze specialistiche di supporto e progettazione strutturale. Ora auspichiamo che l’aggiudicazione dell’appalto si definisca in tempi brevi e i lavori possano iniziare».