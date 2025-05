Milazzo. Ordinanza anti-malamovida: restrizioni su alcol e musica

Milazzo stringe la morsa sulla malamovida e sugli episodi di violenza, dopo la riunione del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica

MILAZZO – Rafforzate le misure di sicurezza nella città di Milazzo, che punta a mettere un freno agli episodi di violenza che hanno coinvolto la movida cittadina. Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha emanato una nuova ordinanza che stringe la stretta su alcol e musica.

Il provvedimento giunge a seguito della riunione del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, che si è svolto in prefettura nei giorni scorsi.

Malamovida a Milazzo: le nuove regole per musica e alcol

La nuova ordinanza prevede che i distributori automatici di bevande, gli esercizi di vicinato e i supermercati non possano vendere alcolici dalle 20:30 alle 08:00, in qualsiasi periodo dell’anno. Limiti anche alla musica notturna: dall’1 giugno al 30 settembre la musica sarà consentita nei locali fino alle 01:00 il lunedì, il mercoledì e la domenica. Il giovedì, il venerdì e il sabato, invece, il limite sarà fissato alle 1:30 mentre le serate danzanti potranno proseguire fino alle 3:30, con un margine di tolleranza di mezz’ora per lo sgombero dei locali.

Previste sanzioni per il mancato rispetto dell’ordinanza: si parla di multe che vanno dai 450 euro sino alla sospensione della licenza per tre mesi, nel caso di ripetute violazioni. Le misure puntano a ridurre episodi di risse e vandalismo, sempre più frequenti nel fine settimana, cercando un equilibrio tra sicurezza e divertimento.

