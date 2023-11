Milazzo. Ospedale Fogliani, Midili chiede fronte comune al territorio

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, discuterà delle criticità dell’ospedale Fogliani in consiglio comunale e, venerdì, con i sindaci del comprensorio

MILAZZO – Il sindaco di Milazzo tiene aperta la questione dell’ospedale Fogliani e delle criticità legate alla mancanza di personale nel reparto di ostetricia. Tra gli argomenti di dibattito anche il pronto soccorso, i cui lavori di adeguamento si avvicinano e per il quale non è stata ancora trovata una sistemazione provvisoria nel territorio di Milazzo.

La questione sbarca in consiglio comunale

Questa sera Midili relazionerà in consiglio comunale sulla questione, chiedendo un fronte comune affinché si trovino soluzioni percorribili. Dell’ospedale Fogliani se ne tornerà a parlare, quindi, venerdì 17 novembre alle 10.00 presso Palazzo dell’Aquila: il primo cittadino ha infatti convocato una riunione con i sindaci del distretto socio sanitario D27 coinvolgendo anche il sindaco di Villafranca Tirrena, il cui territorio si serve dell’ospedale mamertino.

«Occorre trovare una soluzione per evitare –dichiara Midili– che situazioni di criticità si radicalizzino nel tempo sino a diventare delle vere e proprie penalizzazioni per gli operatori sanitari e per l’utenza. E soprattutto pretendiamo chiarezza su alcune situazioni che rischiano di avere pesanti ripercussioni sulla nostra comunità».

Il sindaco di Milazzo, dopo aver incontrato i vertici dell’Asp, ha richiesto anche un’audizione urgente alla Commissione sanità dell’Ars per chiedere interventi da parte della politica regionale.

