Milazzo, Midili: “Sulle emergenze all’ospedale Fogliani intervenga la Regione”

Al centro di un incontro tra sindaco e direttore dell'Asp la mancanza di reperibilità notturna, i poblemi del reparto di Ostetricia e il pronto soccorso

MILAZZO – L’ospedale Fogliani di Milazzo ancora sotto i riflettori. Dopo l’intervento dei giorni scorsi sulla mancanza di personale sanitario, in particolare presso il reparto di Ostetricia, il sindaco Pippo Midili ha incontrato il direttore facente funzioni dell’Asp Domenico Sindoni.

Nel corso dell’incontro si è posto l’accento sulla necessità di trovare una soluzione alla criticità principale, ammessa dagli stessi vertici dell’Asp, ovvero garantire la reperibilità notturna nel reparto. Sulla questione Midili ha annunciato di voler convocare una riunione con i sindaci del territorio che, si auspica, possa tenersi già questo venerdì 17 novembre.

«Contestualmente – ha dichiarato Midili- invierò a Palermo la richiesta di audizione urgente alla Commissione sanità dell’Ars. Occorre assumere una posizione forte, condivisa e unitaria per sollecitare un intervento immediato del governo regionale».

I lavori al pronto soccorso

Si è discusso anche degli interventi di potenziamento del pronto soccorso, interventi per i quali resta aperta la questione della collocazione temporanea del reparto. Il sindaco Midili, infatti, ha comunicato che nessuna delle ipotesi precedentemente avanzate risulta percorribile.

«Entro il 24 di questo mese – ha spiegato Midili – il Cga si pronuncerà definitivamente sull’assegnazione dell’appalto relativo i lavori di potenziamento, ma risolta la questione amministrativa resta quella logistica. Dal direttore generale ho appreso che non è possibile attuare la soluzione dell’utilizzo dell’ex Psichiatria, né c’è la possibilità di realizzare una tensostruttura. Questo mi preoccupa perché non vorrei che alla fine l’unica soluzione fosse lo spostamento a Barcellona. È chiaro che è una scelta che non possiamo accettare».