Milazzo. Per l’ospedale un “sorriso” nato da un atto vandalico

Due cittadini hanno restaurato e donato al reparto neonatologia dell’ospedale di Milazzo un cavalluccio a dondolo, distrutto da atti vandalici

MILAZZO – Un gesto tanto di civiltà quanto di generosità, all’ospedale Fogliani di Milazzo dove è stato donato un cavalluccio a dondolo distrutto dai vandali e recuperato da un parco cittadino.

A restaurare il giocattolo, utilizzando colori acrilici e pittura protettiva, il maestro artigiano Bartolo Lo Presti, titolare di “Belle Arti” e Nuccio Pensabene. Il giocattolo messo a nuovo e decorato con simboli delle carte siciliane sarà utilizzato nel reparto di neonatologia ed è stato consegnato questa mattina, alla presenza del sindaco di Milazzo Pippo Midili e del direttore facente funzioni della struttura sanitaria, Giuseppe Cocuzza.

«Un gioco per bambini -ha dichiarato Midili- rovinato in più parti in un parco cittadino e lasciato in disuso in un deposito comunale torna a nuova vita grazie all’impegno e alla dedizioni di due nostri concittadini ai quali va il mio apprezzamento. L’Amministrazione è stata subito disponibile a mettere a disposizione il cavallo quando ci è stato detto che sarebbe stato recuperato. E a quel punto abbiamo pensato di metterlo a disposizione del reparto del “Fogliani” che ospita i bambini che necessitano di cure».

Adesso Lo Presti e Pensabene si dicono disponibili ad intervenire per recuperare altri oggetti dell’arredo urbano distrutti a causa degli atti vandalici, così da ridare lustro alla città con un tocco d’arte e di senso civico.