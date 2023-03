Milazzo, Vaccarella: consiglieri chiedono valorizzazione strade

I consiglieri comunali Peppe Stagno, Alessandro Oliva, Santino Saraò e Valentina Cocuzza chiedono la valorizzazione di alcune vie

MILAZZO – Valorizzare le strade che permettono l’accesso al borgo marinaro di Vaccarella, a Milazzo. È la proposta avanzata dal consigliere comunale di Forza Italia Peppe Stagno, di concerto con i consiglieri Alessandro Oliva, Santino Saraò e Valentina Cocuzza.

Nello specifico, i consiglieri hanno invitato l’amministrazione ad intervenire con opere di rigenerazione urbana presso la zona di Santa Maria Maggiore con particolare riferimento a via Ventimiglia e via degli Scopari.

Il consigliere Stagno ha voluto sottolineare come la proposta sia stata avanzata nell’ottica della realizzazione di un percorso turistico unitario, in funzione anche del progetto per il collegamento tramite scala mobile tra Vaccarella e il Borgo antico situato nei pressi della cittadella fortificata di Milazzo.

