Milazzo. Piazza S. Papino, ripartono i lavori: previste tre aree

Sono ripartiti i lavori per il rifacimento e l’ammodernamento di Piazza San Papino, a Milazzo. Tre le aree previste, tra cui un parco giochi inclusivo

MILAZZO – Piazza San Papino, a Milazzo, pronta a tornare a nuova vita. Sono ripartiti i lavori di rifacimento e ammodernamento dell’area, dove è già stato realizzato un parco giochi inclusivo per una spesa di 54mila euro. I fondi necessari sono stati ottenuti grazie al Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali. Questo parco inclusivo si aggiunge a quello già realizzato presso il quartiere di Ciantro, nell’ottica di una città con più aree fruibili da tutti i bambini.

Per Piazza San Papino adesso si prevede la realizzazione di altre due aree, studiate con l’intento di creare un nuovo luogo di socializzazione nella città del Capo. Una delle aree prevedrà l’installazione di giochi per le varie fasce d’età: da 2 a 4 anni e da 6 a 12 anni. L’altra area, invece, sarà destinata agli amanti dello sport con l’apposizione di attrezzi per il calisthenics: una vera e propria “palestra a cielo aperto” della quale potranno usufruire tanto i giovanissimi quanto gli over 50. Tra gli interventi previsti anche la cura del verde pubblico.