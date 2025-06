Milazzo prepara le spiagge per l’estate: sicurezza e accessibilità

Il Comune di Milazzo si prepara alla stagione estiva con interventi su pulizia, sicurezza e accessibilità alle spiagge

MILAZZO – Il Comune di Milazzo avvia interventi per migliorare le spiagge in vista della stagione estiva. Oltre alla pulizia dell’arenile e alla rimozione dei rifiuti alla ‘Ngonia Tono, sono state installate mini-isole ecologiche, docce solari e passerelle per favorire l’accesso.

Sono state installate mini-isole ecologiche, contenitori per deiezioni canine e docce pubbliche in resina con riscaldamento solare. Prevista, anche, la risagomatura degli accessi e la posa di passerelle faciliteranno l’accesso alle spiagge.

Sul fronte sicurezza, il Comune ha attivato il servizio di vigilanza e salvataggio per luglio e agosto, con postazioni dotate di attrezzature d’emergenza e un collegamento diretto al 118. Confermato, infine, anche il servizio di balneazione assistita per persone con disabilità, con aree attrezzate e strumenti dedicati.