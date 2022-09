Milazzo, al via i lavori al cimitero: arriva finanziamento regione

Pronti a partire i lavori di sistemazione del muro del cimitero di Milazzo

MILAZZO – Sono pronti a partire gli interventi di sistemazione del muro del cimitero di Milazzo, oggetto di un crollo lo scorso anno. Ad annunciarlo è lo stesso comune, che sottolinea come già da questa settimana inizieranno i lavori.

Intanto arrivano ulteriori fondi dalla regione: «Una delle ultime deliberazioni della giunta regionale –si legge in una nota del comune di Milazzo- ha infatti inserito la sistemazione del cimitero comunale, ed in particolare i lavori per la messa in sicurezza del terrazzamento esistente nell’area “B” tra gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) – 2021/2027 con la previsione di trasferire a palazzo dell’Aquila 911mila euro, ovvero l’ammontare del progetto a suo tempo presentato dall’amministrazione comunale».

I lavori saranno eseguiti dalla ditta “Peloritana Appalti”. Il sindaco di Milazzo, soddisfatto per questo passo in avanti nella sistemazione del cimitero ha dichiarato di voler adesso avviare degli accertamenti, per verificare eventuali responsabilità relative al crollo del muro.

