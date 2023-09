Milazzo. Prossimi a partire i lavori di Villa Nastasi: previste tre nuove aree

Sono stati consegnati i lavori per il rifacimento di Villa Nastasi, a Milazzo, dove è previsto un vero e proprio restyling degli ambienti con tre nuove aree dedicate

MILAZZO – Villa Nastasi si rifà il look grazie ad una serie di interventi finanzianti dal Gal Tirreno – Eolie per 100mila euro. Già consegnati i lavori, che sono pronti a partire ad opera della ditta “Peloritana Appalti” di Barcellona.

Gli interventi prevedono la realizzazione di tre nuove aree: una destinata ai più piccoli, con la realizzazione di un’area attrezzata con giochi; un’area destinata al fitness all’aperto; un’area destinata all’aggregazione sociale con un “corner speaker” e delle sedute all’aperto. I lavori, infine, prevedono anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e di videosorveglianza, di una zona da adibire a bar e info point e di una “casetta dell’acqua”.

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, che ha commentato: «Si tratta del primo dei tre interventi di rigenerazione di angoli di città importanti ma da sempre poco attenzionati grazie a risorse che siano riusciti ad ottenere attraverso queste opportunità concesse dal Gal. Praticamente -ha aggiunto- si è partiti da zero, partecipando ai bandi, predisponendo la progettazione esecutiva, appaltando i lavori e adesso dando il via al cantiere. L’obiettivo è far diventare Villa Nastasi un luogo di aggregazione».