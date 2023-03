Milazzo. Ex scalo ferroviario: l'amministrazione parla del suo futuro

Non solo interventi su piazza Marconi, a Milazzo. L’amministrazione punta anche a rinnovare l’ex scalo ferroviario, acquistato dal Comune lo scorso anno

MILAZZO – Creare un vero e proprio parco urbano a Milazzo, nella macro area che comprende Piazza Marconi e l’ex scalo ferroviario. Questo l’intendimento dell’amministrazione Midili, che spiega di voler partecipare ad un “concorso europeo per la riqualificazione e rigenerazione urbana dell’ex scalo ferroviario coperto con un finanziamento di 770 mila euro del Ministero dell’Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Nello specifico, i progetti per l’ex scalo ferroviario acquistato lo scorso anno dal Comune riguardano la realizzazione di un centro che ospiterà diversi punti d’interesse come una biblioteca, un cinema, un teatro e una pinacoteca.

L’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, ha spiegato: «Il Parco urbano che l’Amministrazione ha denominato “TraiMari” per la posizione equidistante tra la riviera di ponente e quella di levante, punta non solo a riqualificare un’area che da tempo è in stato di abbandono, ma anche a creare quel polo di servizi, sia per il porto che per lo stesso centro urbano, che finora è mancato. E al tempo stesso integra un possibile recupero della vecchia stazione ferroviaria, sulla quale l’Amministrazione ha scommesso».

Il sindaco Pippo Midili ha poi spiegato la volontà di realizzare anche un’area parcheggi, funzionale tanto all’area di nuova realizzazione quanto alla viabilità cittadina: «L’obiettivo -ha dichiarato- è realizzare una grande area di sosta, non solo di auto, ma anche di bus e di altri mezzi, un’area che sia al servizio della viabilità cittadina, evitando che si continuino ad intasare le strade del centro che invece dovrà avere un futuro caratterizzato da una minore presenza di traffico e di maggiore vivibilità per i cittadini».