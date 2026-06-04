 Milazzo, sorprende ladro in azione e lo fa arrestare

Milazzo, sorprende ladro in azione e lo fa arrestare

Redazione

Milazzo, sorprende ladro in azione e lo fa arrestare

giovedì 04 Giugno 2026 - 16:10

Il topo d'appartamento è stato ammanettato dai Carabinieri a Milazzo

Messina – Entra in casa della madre e sorprende un ladro in azione. E’ successo ad una cittadina di Milazzo che, avvisato il 112, ha permesso ai Carabinieri di fermare il giovane “topo d’appartamento” prima che potesse dileguarsi. Il ragazzo è ora in carcere in attesa di comparire davanti al giudice. Furto in abitazione e porto illegale d’armi i reati dei quali è ora accusato il giovane senza fissa dimora, che alle spalle ha qualche piccolo precedente dello stesso genere.

Fermato con la refurtiva

I militari della Compagnia di Milazzo, ai comandi del Capitano Alberto Del Basso, hanno trovato addosso al fermato un anello in argento e un orologio con placca in oro che erano appena stati trafugati in casa e sono stati restituiti alla legittima proprietaria. Trovati e sequestrati anche un coltello di genere vietato e poco più di 1500 euro in contati che potrebbero essere stati anche questi rubati. Saranno ora gli accertamenti degli investigatori a stabilirne la provenienza.

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