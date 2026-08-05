Nuoto, Emma Arcudi vince il bronzo ai campionati italiani di categoria

L'atleta della Ssd Unime ha conquistato la finale vincendo la batteria del mattino e ha chiuso poi al terzo posto nei 50 farfalla Cadette

ROMA – La prima giornata dei campionati italiani di categoria riservati a Juniores, Cadetti e Seniores, regala subito una gioia alla formazione messinese Ssd UniMe. Nella piscina del Foro Italico, vasca lunga da 50 metri, le atlete del direttore tecnico Diego Santoro ben figurano conquistando nella prima giornata tre finali. Emma Arcudi e Sabrina Ferrara superano il taglio al mattino nei 50 farfalla Cadette e in finale si piazzano rispettivamente in terza e quinta posizione, Arcudi nuota 27″39 mentre Ferrara si migliora in 27″76.

Nel pomeriggio è scesa in acqua nei 100 rana Juniores, anche Silvia Raffa. Anche per lei dopo una buona prova al mattino che le ha permesso di arrivare in finale è seguito un miglioramento al pomeriggio col tempo finale che le è valso l’ottavo posto in tutta Italia nella propria categoria in 1’12″31. A chiudere la giornata la staffetta 4×100 stile libero Cadette con Arcudi, Ferrara e anche Costarella e Delia due Juniores, le quattro alfiere dell’Unime hanno fermato il crono in 3’56″28 appena due centesimi sopra il tempo di iscrizione confermando dunque la forza del quartetto.

Nella giornata odierna, mercoledì 5 agosto, si disputano i 100 farfalla dove a parti invertite Ferrara ha possibilità di medaglia più da Arcudi che però è da finale. In gara ma in categoria diverse anche Anita Delia, Juniores, e Giorgia Iaria, Seniores. Poi Arcudi attesa dai 200 stile libero e Raffa nuovamente in vasca con la rana nei 200 metri. Nel pomeriggio la staffetta 4×100 mista Cadette che dovrebbe prevedere Angemi a dorso, Raffa a rana, Ferrara a farfalla e Arcudi a stile libero, la prima ricordiamo è categoria Ragazza, la seconda Juniores.