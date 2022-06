Milazzo. Sospeso il mercato settimanale per l'emergenza rifiuti

Le criticità legate alla raccolta dei rifiuti, nel comune di Milazzo, hanno portato alla sospensione del mercato settimanale

MILAZZO – Niente mercato settimanale questo giovedì, a Milazzo. Una decisione scaturita dalla persistente emergenza rifiuti vissuta dal mamertino, a causa della temporanea chiusura della discarica di Trapani presso la quale vengono conferiti i rifiuti raccolti nella città del Capo.

A comunicare la sospensione del mercato settimanale è lo stesso primo cittadino, Pippo Midili, che ha voluto sottolineare come la priorità al momento sia garantire la pulizia della città.

«Ho emesso un’ordinanza per la sospensione delle attività di mercato esclusivamente per una questione igienico sanitaria -ha spiegato Midili- Ci troviamo ancora in una situazione di criticità rispetto alla raccolta dei rifiuti e il regolare svolgimento del mercato settimanale potrebbe aggravare ancora di più lo stato dei fatti. Per il momento la priorità è mantenere la cittadina pulita ritirando le altre frazioni di rifiuto differenziato (umido, carta, plastica), auspicando che da Palermo presto possano arrivare notizie positive sulla riapertura del sito di conferimento dell’indifferenziata. In assenza di ciò non possiamo permetterci di aumentare la produzione della spazzatura».

Articoli correlati