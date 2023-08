Milazzo, sosta oraria e “pass” per i residenti: ecco le strade interessate

Sono due le strade di Milazzo interessate dall’ordinanza, che stabilisce la sosta col disco orario e l’istituzione di un “pass” per i residenti

MILAZZO – Arriva la sosta oraria, a Milazzo, presso Via Alcide De Gasperi e Via Migliavacca. Da oggi è attiva l’ordinanza del comandante della polizia locale, come riportato dalle pagine web del Comune. La sosta con disco orario sarà attiva tutti i giorni, festivi compresi e ambo i lati della strada, per un’ora. Esclusi dall’ordinanza i veicoli delle forze dell’ordine, della Polizia Locale e Provinciale, della Pubblica Amministrazione e dei servizi di Soccorso.

Prevista anche l’istituzione di un “pass” per le attività commerciali e le strutture ricettive, oltre che per i residenti. Sarà possibile richiedere il pass tramite l’apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune di Milazzo. Per i residenti sarà possibile richiedere la deroga per la sosta oraria per le autovettura di proprietà o con contratto di “leasing” o in comodato d’uso.

L’amministrazione, in una nota, specifica: «L’autorizzazione alla sosta potrà essere consentita a più autovetture, (fino ad un numero massimo di due in maniera alternata) appartenenti ai residenti nella stessa abitazione. Per le strutture alberghiere sprovviste di parcheggi di proprietà, ubicate in zona disco orario è previsto il rilascio di due permessi per albergo e uno per le restanti strutture ricettive. Ai titolari di attività commerciali, artigianale e /o professionale ubicate in zona disco orario, in possesso di autovettura di proprietà o titolari di contratto di “leasing” è previsto il rilascio di un permesso. Stessa cosa per i medici di base del territorio comunale di Milazzo per l’esercizio delle proprie funzioni a domicilio».