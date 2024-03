Milazzo. Studenti e docenti del Majorana in gita intossicati, si indaga sulle cause

Hanno accusato dei malori. Si pensa ad un intossicazione alimentare

MILAZZO – Gita da incubo per 70 studenti e docenti dell’Istituto tecnico E. Majorana di Milazzo, recatisi in Puglia per una visita didattica. Nelle ultime ore diversi alunni e docenti hanno iniziato ad accusare malori di varia natura, al punto da richiedere l’intervento del 118. Stando alle prime indiscrezioni, si sarebbe trattato di una intossicazione alimentare. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, allertate dagli insegnanti, mentre alcuni studenti sono stati ricoverati in ospedale. La scolaresca rientrerà in anticipo dalla gita, saltando l’ultima tappa del viaggio a Matera.